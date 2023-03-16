Росіяни стверджують, що знайшли збитий ними американський безпілотник MQ-9 Reaper

Росіяни не приховують, що мета збиття та пошуку уламків безпілотника є крадіжка американських технологій.

Росіяни стверджують, що вони знайшли безпілотник США MQ-9 Reaper, який напередодні збили винищувачі Су-27 у міжнародному просторі над Чорним морем.

Про це повідомило російське пропагандистське видання ForPost.

"На дно моря опустився підводний робот, який виявив MQ-9 Reaper на глибині близько 850-900 метрів", - заявили пропагандистам у Міноборони РФ.

Видання повідомляє, що дрон був виловлений за 60 кілометрів від окупованого Севастополя, де проходить гілка газопроводу "Південний потік" і чергує російський військовий корабель.

Росіяни навіть не приховують, що їх мета це вкрасти технології американців, які використовували для виробництва дрона.

"Для Міноборони РФ цікава внутрішня електронна "начинка" безпілотника, а також його двигун. Своєю чергою, зазначає він (співрозмовник, - ред.), не виключається сценарій, за якого сили США намагатимуться знищити безпілотник, використовуючи свої засоби до його підняття на поверхню", - заявляються пропагандисти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство оборони США оприлюднило кадри зіткнення російського винищувача з американським дроном.

Крім того, ми раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія, збиваючи американський дрон MQ-9 Reaper над Чорним морем намагається намацати "червоні лінії".