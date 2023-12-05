Росіяни створили аналог СМЕРШу на окупованих територіях: ЗМІ назвали завдання ворога

Російські загарбники на окупованих територіях України поновили каральні загони СМЕРШу. Це організація, яка боролася зі шпигунами на територіях СРСР під час Другої світової війни.

Про це повідомляє Newsweek.

Загони російських окупантів та колаборантів відтепер займатимуться пошуком проукраїнськи налаштованих жителів у захоплених ворогом районах Херсонщини та Запоріжжя, а також у північних районах Донеччини та Луганщини.

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У матеріалі зазначається, що попри загрозу посилення терору і викриття, українське підпілля на окупованих територіях активне і завдає ворогу клопотів.

Водночас у повідомленнях російських пропагандистських медіа СМЕРШ 2023 року позиціонується як повернення до давно забутих цінних традицій. Один із телеканалів навіть знайшов учасницю одного з таких загонів 1940-х років. Жінка розповіла про своє навчання знешкоджувати цінні документи: розірвати на шматочки, ретельно прожувати і проковтнути.

Що таке СМЕРШ

СМЕРШ розшифровується як "смерть шпигунам". Це організація, яка діяла на території Радянського Союзу від 1943 до 1946 року та вирізнялася особливою жорстокістю поводження з підозрюваними у шпигунстві. Через тортури членів організації пройшли тисячі людей. Багато з них були вбиті, зокрема і члени самого СМЕРШу, яких запідозрили у нелояльності до радянського режиму.

Нагадаємо, в Центрі національного спротиву повідомили, що росіяни продовжують репресивні заходи на окупованих територіях, аби встановити тотальний контроль за місцевими жителями.

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