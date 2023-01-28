Росіяни створили неповноцінне угруповання для атаки на Запорізькому напрямку: яка загроза для ЗСУ

На сьогодні на Запоріжжі діють переважно регулярні російські підрозділи.

Російські війська підтягнули певні резерви на Запорізькому напрямку і створили неповноцінне угруповання для атаки.

Про це начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини" 28 січня.

Він пояснив, що такі ворожі формування можуть становити загрозу для ЗСУ на окремих напрямках. Це сковує українські війська і не дає можливості для їхнього повноцінного розосередження та перекидання на інші загрозливі напрямки.

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Єрін також повідомив, що на сьогодні на Запоріжжі діють переважно регулярні російські підрозділи.

"На Запорізькому напрямку в основному штатні підрозділи РФ, їхніх збройних сил. Приватних військових компаній у нас поки що не спостерігається. В складі цих військових частин як професійні військові, так і мобілізований особовий склад. Тут представлена основна палітра сухопутних військ ЗС РФ", – описав ситуацію представник Сил оборони Таврійського напрямку.

Нагадаємо, 24 січня нардеп, полковник СБУ Роман Костенко повідомив, що Росія накопичує резерви на Запорізькому напрямку та створює там для себе умови для подальшого наступу навесні.

За оцінками експертів станом на 25 січня, окупанти на Запоріжжі готуються до прориву та подальшого наступу на обласний центр. Ворог також проводить розвідку боєм і намагається відволікти увагу ЗСУ.

27 січня Єрін інформував про відсутність на Таврійському напрямку якоїсь масштабної наступальної операції чи підготовки до неї з боку російських військ.

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