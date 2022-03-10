Росіяни створюють фейки про радісну зустріч військ українцями і списують свої злочини на Україну

Росіяни створюють фейки про радісну зустріч військ українцями і списують свої злочини на Україну

Українцям радять довіряти лише перевіреним джерелам.

Війна триває і на інформаційному фронті, її Росія веде проти України ще з 2014 року, але від початку повномасштабного вторгнення число фейків, які поширюють росіяни, зросло до 90 відсотків. Це і щовечірні повідомлення про запланований на ніч масований авіаналіт, і меседжі про капітуляцію України, і зрежисовані відео, де Росія нібито надає гуманітарну допомогу мирним мешканцям. Усе це вони роблять для того, щоб посіяти паніку і розпорошити наші зусилля.

Про це йдеться в ТСН.

Росія поширює фейки не лише серед українців. Брехню у вуха вони ллють і своїм громадянам. В ефір одного з російських телеканалів на четвертий день війни. «Нас, звичайно, зустрічають як визволителів - усмішки, радість люди не можуть приховувати», - каже один із російських військових.

Але всі ми знаємо, як і чим російських солдатів зустрічають українці насправді. Замість квітів і усмішок, на окупантів тут чекають кулі, бандерівські смузі і прокльони.

А от кремлівські пропагандисти відколи потрапили під санкції відверто засумували. Тому пропагандистська машина різко почала глухнути.

І що більшого розгрому зазнає російська армія, то сильніше намагається приховати це. Останнім часом росія все частіше поширює фейки про надання гуманітарної допомоги мирним мешканцям.

«Після того, як працівники ЧАЕС відмовилися брати з їхніх рук цю так звану гуманітарну допомогу, вони не вигадали нічого кращого, ніж знайти старий, вживаний одяг співробітників компанії, яка працювала на території ЧАЕС до 2020 року, вдягнула в нього своїх військових і їм же роздала гуманітарну допомогу», - розповідають українські урядовці.

Відверту брехню транслюють і білоруські телеканали. «Цей ранок розпочався для мешканців Харкова з потужного вибуху біля обласної адміністрації. За попередніми даними, було нанесено авіаудар. Йдеться про чергову провокацію нацистських бойовиків», - кажуть в ефірі.

Це саме той потужний вибух, що спричинила крилата ракета, якою вдарили по центральній площі Харкова з Бєлгорода.

Як відрізнити реальність від російських фейків

Іще одна фірмова брехня росіян - дискредитація вищого керівництва України. Найактивніше рашисти намагаються просунути фейк про капітуляцію України. Для цього вони вже зламали кілька сайтів регіональних органів влади і місцевого самоврядування.

«Зараз у Мережі з'явилося дуже багато фейкової інформації, що нібито я закликаю скласти зброю нашу армію і йде евакуація. Значить так, я тут, ніяку зброю ми не складемо і будемо захищати нашу державу», - зазначав Зеленський.

Нас уже попередили: ворог робитиме такі спроби й надалі. Для цього рашисти можуть використати технологію діпфейк. Це коли обличчя людини накладають на сфабриковане відео. Аби посіяти серед нас паніку, Росія не гребує ні методами, ні засобами.

«Їхня ціль - відволікати увагу та розпорошувати наші зусилля. Наприклад, вони масово створюють у вайбері, чи ще десь канали, де начебто збирають інформацію про злочини російської армії», - каже комунікаційник Міністерства цифрової трансформації Олексій Мінаков.

Щовечора Мережею ширяться повідомлення із приблизно однаковим текстом -"уночі буде масований авіаналіт. Постав будильник. Передай далі". «Якщо ми читаємо повідомлення і відчуваємо якусь небезпеку, а зараз дуже багато таких повідомлень, але при цьому ми не бачимо якихось офіційних даних, пояснень, номерів телефонів, посилання на джерело, хто це заявив, то варто задуматися і піти перевірити цю інформацію на офіційний сайт», - пояснює заступниця головного редактора проекту "StopFake" Вікторія Романюк.

- Ретельно перевіряти інформацію і довіряти лише офіційним джерелам - це перший крок у боротьбі з фейками;

- не потрібно поспішати з висновками та оцінками;

- не вестися на гучні заголовки й поспішати перепощувати сумнівні новини.

Якщо сайт зламають або захоплять телевізійну вежу - про це нас теж повідомлять. Ми маємо до цього бути готові. І за будь-яких обставин пам'ятати: ніякої капітуляції не буде. Україна чинитиме опір до перемоги.

ТСН.ua

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