Росіяни створюють плацдарм на Харківщині: командир 3-ї штурмової бригади розкрив плани ворога

Російські окупанти захопили села Першотравневе та Вишневе на Харківщині, створюючи плацдарм для майбутніх дій. За словами командира протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Олега Романова, ворог, ймовірно, планує використовувати механізовані накати після промерзання ґрунту, щоб здійснити переправу через річку Чорний Жеребець.

Про це він повідомив в ефірі "Суспільне Харків".

“Ворог не полишає спроб відкинути Сили оборони України за природний рубіж річки Оскіл. Тривають штурмові дії на нашому бригадному рубежі оборони на півночі. З боку Сил оборони, зокрема 3-ї штурмової бригади, ми проводимо стабілізаційні заходи. Природні умови, такі як ранковий туман, іноді грають на руку ворогу. Російські військові використовують це, щоб малими групами проникати крізь нашу лінію оборони. Минулого тижня навіть було зіткнення наших операторів дронів з ворожими піхотинцями”, — розповів Романов в етері “Суспільного”.

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Романов також зауважив, що окупанти створюють передумови для масштабного наступу, очікуючи промерзання землі. Це дозволить росіянам використовувати техніку для переправи через Чорний Жеребець.

“Ми готуємося до цього сценарію”, — зазначив він.

За словами Романова, втрати росіян на цій ділянці становлять близько семи військових на одного українського захисника.

“Чесно кажучи, ворог зі складу 1-ї танкової армії РФ дуже мотивований. Серед полонених є ті, хто пройшли чеченські кампанії, брали участь у війнах у Грузії та Сирії. Ворог постійно адаптується і розвивається”, — додав командир.

Нагадаємо, на Покровському напрямку ворог продовжує рух і штурми із застосуванням легкої та броньованої техніки. Ймовірно, в окупантів відбулася ротація.