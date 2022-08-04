Росіяни стягнули на Херсонщину багато озброєння та техніки: у Генштабі розкрили план окупантів

Російських військових лякають загонами чеченців, які мовляв отримали наказ не допустити відступу окупаційних військ з тимчасово захопленої Херсонщини.

Про це заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив на брифінгу.

Він розповів, що РФ може піти в наступ, щоб зламати плани української армії та перевести ЗСУ в оборону.

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"Не виключено, що противник може або буде намагатися здійснити наступальні дії в глибину нашої території з метою перехоплення ініціативи та створення загрози нашим успіхам. Щоб змусити ЗСУ припинити розширення плацдармів та перейти до оборони", - сказав Громов.

Крім того, за словами представника Генштабу ЗСУ, серед особового складу угруповання військ РФ в Херсоні поширюється інформація про розміщення на лівому березі річки Дніпро підрозділів Нацгвардії Чеченської Республіки. Ті, своєю чергою, нібито отримали наказ на виконання функцій загороджувальних загонів і недопущення відступу окупаційних військ з правобережної Херсонщини.

Нагадаємо, Кулеба розповів про звільнення тимчасово окупованого Херсона.

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