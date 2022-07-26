Росіяни стягнули на окуповані території купу ППО, але ЗСУ знають, де стоять всі ці комплекси

Росіяни стягнули на тимчасово захоплені території величезну кількість ППО, однак українські військові вже знають точні місця їхнього розташування.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, ЗСУ вже "роблять певні кроки щодо протидії цим засобам".

Про це він сказав 26 липня на брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ".

"Мають дуже багато засобів ППО окупанти, на жаль. На сьогоднішній день це вся лінійка "Буків". Це Бук-М1, М2, М3, "Тор", "Панцир", С-300, С-400. Вже на окупованих територіях", - зазначив Ігнат.

Однак він зазначив, що українські захисники мають інформацію про розташування цих комплексів.

"Ми фактично володіємо всією інформацією, де знаходяться ці комплекси. У нас працює розвідка, ми знаємо, де вони є, тому робимо певні кроки щодо протидії цим засобам", - наголосив Ігнат.

Зазначимо, військові Збройних сил України знищили понад 50 складів з боєприпасами та 17 ворожих командних пунктів.

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