Росіяни терміново будують лінію оборони під Маріуполем: Андрющенко розповів нові деталі

Зараз у селищі Нікольському поблизу Маріуполя існує серйозна небезпека для росіян. Тому вони намагаються якомога швидше укріпитися.

Поблизу тимчасово окупованого Маріуполя росіяни відступають і будують нову лінію оборони.

Деталі розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі Еспресо.

"Це почалося після першої інформації про відхід РФ за кілька днів до того, як наш Генштаб офіційно заявив, що ми контролюємо Урожайне. Ми побачили в Нікольському велику кількість військових, які відступають. Вони самі кажуть місцевим, що надійшов такий наказ. Росіяни терміново почали копати нову лінію окопів, оборони", - розповів він.

За словами Андрющенка, у селищі Нікольському існує серйозна небезпека для росіян, якщо вони збираються відступати чи наступати в Пологівському напрямку. Також для росіян небезпечно зараз поблизу Вугледара. Успіхи українських військових там відкриють шлях Силам оборони до Маріуполя.

"Фактично буде перша серйозна лінія оборони перед Маріуполем. Там два великі ліси: Нікольський, Федорівський, де росіяни й так базуються у великій кількості, але настільки не окопувалися, а зараз навезли свій "скарб" з окопів і збираються укріплятися", - розповів радник мера Маріуполя.

Крім того, через Нікольське до Маріуполя йтиме ще одна лінія оборони, побудована ЗСУ. У Мангуші, де веде "дорога життя", така сама ситуація. Росіяни готуються до того, що лінія фронту може швидко посунутися до Маріуполя, адже Сили оборони знають, де ворог замінував мости.

Нагадаємо, раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що росіянам нібито прийшов наказ з "верхівки" відступити "за пирамидки" — так звані "зуби дракона". Тому вони оперативно будують ще одну лінію оборони біля окупованого міста.

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