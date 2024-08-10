Росіяни терміново укріплюють оборону Кримського моста через активність ЗСУ на фронті: партизани показали відео

Партизани провели розвідку біля Керченського мосту у Криму.
Росія прискорено зміцнює захист незаконно збудованого Кримського моста системами ППО та баржами у зв'язку з активністю ЗСУ на фронті.
Про це заявили партизани руху "АТЕШ".
Зазначається, що вздовж мосту росіяни почали виставляти баржі в два ряди, а по всьому периметру ведуться роботи з вбивання паль для зведення нової огорожі.
"Всі ці заходи спрямовані на захист моста від можливих атак БЕКів. В останні дні на міст було перекинуто додаткові системи ППО, а також обладнано мобільні пункти протиповітряної оборони", - розповіли партизани.
Нагадаємо, раніше партизани зафіксували перекидання російського ППО з Криму ближче до Кримського мосту, але на території РФ. Колону супроводжували військові машини. Партизани не виключають, що ЗС РФ очікують ударів по мосту і не хочуть залишати системи ППО в Криму, після руйнування споруди.
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