Росіяни терміново укріплюють оборону Кримського моста через активність ЗСУ на фронті: партизани показали відео

Росія прискорено зміцнює захист незаконно збудованого Кримського моста системами ППО та баржами у зв'язку з активністю ЗСУ на фронті.

Про це заявили партизани руху "АТЕШ".

Зазначається, що вздовж мосту росіяни почали виставляти баржі в два ряди, а по всьому периметру ведуться роботи з вбивання паль для зведення нової огорожі.

"Всі ці заходи спрямовані на захист моста від можливих атак БЕКів. В останні дні на міст було перекинуто додаткові системи ППО, а також обладнано мобільні пункти протиповітряної оборони", - розповіли партизани.

Нагадаємо, раніше партизани зафіксували перекидання російського ППО з Криму ближче до Кримського мосту, але на території РФ. Колону супроводжували військові машини. Партизани не виключають, що ЗС РФ очікують ударів по мосту і не хочуть залишати системи ППО в Криму, після руйнування споруди.

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