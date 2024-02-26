"Росіяни теж не дурні": що може змінити перебіг подій на полі бою – думка генерала зі США

На його думку, в цій війні ключова інновація – використання безпілотників.

Змінити перебіг подій на полі бою у війні з Росією може змагання інновацій.

Таку думку висловив колишній головнокомандувач сил НАТО в Європі генерал Веслі Кларк в інтерв'ю Liga.net.

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Генерал нагадав, що на початку повномасштабної війни міжнародну спільноту вразила здатність України ефективно застосовувати безпілотники та завдавати ударів "Байрактарами". Пізніше велике враження справило широке використання FPV-дронів.

"Кожна війна має свій характер і технології. У війні у В'єтнамі інновацією став гелікоптер. Під час війни в Перській затоці 1991 року новою була глобальна система позиціювання. 2003 року, коли США вторглися до Іраку, новиною стала швидкість матеріально-технічного забезпечення і здатність швидко просуватися під вогнем. Захопити весь Ірак за три тижні – це було навдивовижу", – порівняв Кларк.

На його думку, в цій війні ключова інновація – використання безпілотників.

Проте генерал наголосив, що "росіяни теж не дурні", вони вчаться і мають власні дрони.

"Сьогодні відбувається постійна гонитва модернізацій у військовій тактиці. Росія та Україна змагаються, хто швидше запровадить на полі бою найреволюційнішу технологію. Україна мусить у ній перемогти. Це питання виживання", – каже генерал.

Зокрема, він похвалив використання Україною морських дронів.

"Цим морським дронам можна протидіяти. В Аденській затоці та в Червоному морі США захищаються від іракських безпілотників. Не знаю подробиць, але ми б не залишили корабель без ешелонованої оборони... Очевидно, росіянам така ешелонована оборона не дуже вдається", – підсумував Веслі Кларк.

Нагадаємо, в листопаді 2023 рокі тоді ще головком ЗСУ Валерій Залужний у статті в The Economist писав, що вирішальний фактор на користь перемоги України – інноваційні технології.

Раніше генерал Веслі Кларк заявив, що амбіції Путіна не обмежуються захопленням України і якщо українці програють, наступною жертвою агресії можуть стати країни Балтії або Польща чи Грузія.

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