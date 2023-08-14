Росіяни тікають і показово розстрілюють колаборантів — експерт про успіхи ЗСУ на Донбасі

На окремих ділянках ЗСУ успішно контратакують і закріплюються на зайнятих територіях.

В районі населеного пункту Урожайне на Донеччині спостерігається успішний характер дій ЗСУ. Моральний дух окупаційних військ і колаборантів на низькому рівні, тому ворог вдається до репресій, розстрілюючи місцевих зрадників. Разом з тим, росіяни несуть великі втрати.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов.

“Варто говорити про певні тактичні успіхи, які вже підтверджені повідомленнями Генштабу Збройних сил України. На окремих ділянках ЗСУ успішно контратакують і закріплюються на зайнятих територіях”, — зауважив експерт.

Він додав, що за останню добу спостерігається успішний характер дій ЗСУ в районі населеного пункту Урожайне: “За повідомленнями російських ЗМІ, ситуація в окупантів в районі цього населеного пункту є критичною. Є повідомлення, які наразі перевіряються, про те, що окупанти взагалі залишили населений пункт”.

Дмитро Снєгирьов розповів про доволі цікаві особисті бої в районі Урожайного: “Справа в тому, що в утриманні позицій окупаційних військ задіяні місцеві колаборанти. Це так звані перші армійські корпуси “Каскад” і “Восток”, більш відомі завдяки зраднику, колишньому співробітнику СБУ Олександру Ходаковському”.

Аналітик продовжив: “Мова йде про те, що з метою зменшення втрат особового складу серед збройних сил РФ військове командування пристало на тактику використання підрозділів так званого першого і другого армійського корпусу, які складаються з місцевих колаборантів. Чоловіче населення українського Донбасу, яке, на жаль, зрадило Україну, кидають фактично на утилізацію”.

Експерт говорить, що на цьому тлі досить помітні заяви самого зрадника Ходаковського: “Виявляється, після того, як його військовий підрозділ був вщент розбитий Збройними силами України, він виступив із заявою чи то пропозицією легалізації загороджувальних загонів, тобто повернення до тактики Другої світової війни, коли радянські війська виконували фактично функції загороджувальних загонів”.

“Це був наказ Сталіна — “ни шага назад”. Досить показово — це і визнання військового характеру поразок окупантів і, головне, політичних поразок. Вони визнають, що морально бойовий дух окупаційних військ і місцевих колаборантів на низькому рівні. Відповідно для виправлення ситуації необхідні фактичні репресії у вигляді розстрілів тих осіб, які не згодні виконувати дурнуваті накази свого безпосереднього керівництва”, — додав Дмитро Снєгирьов.

За його словами, про втрати окупаційних військ свідчить те, що навіть підрозділи збройних сил РФ, які тримали оборону в районі Урожайного, а це 40-ова бригади морської піхоти, наразі виведена на доукомплектування.

“Тобто ЗСУ з використанням касетних боєприпасів, тактики, апробованої за 9 років війни — а це не тільки американська тактика, це унікальна українська тактика звільнення населених пунктів і власних територій, — дозволила покращити тактичне становище. Успіхи в районі Урожайного дають можливість подальшого розвитку наступу в районі Завітного Бажання і Старомлинівки”, — прокоментував аналітик.

Він зазначив, що Старомлинівка вважається ключовим опорним пунктом окупантів: “Це головний хаб окупантів. Крім того, варто говорити, що Старомлинівка — це друга так звана лінія оборони російських окупантів, більш відома як “лінія Суровікіна”. Ситуація в районі Урожайного показова, вона характеризує ситуацію в окупаційній армії”.

“Наразі окупанти намагаються перекласти відповідальність з одного підрозділу на інший. Виявляється, в поразках окупантів винна 37-ма бригада, танкові підрозділи якої відмовилися вводити свої танки в населений пункт, аргументуючи це надуспішним характером дій українських протитанкових груп, які оснащені ПТРК, тобто які палять техніку. А це визнання того, що втрати росіян у бронетехніці значно перевищують втрати української армії”, — розповів експерт.

“Ці дані підтверджуються міжнародними незалежними джерелами — за останню добу збільшився коефіцієнт втрат 1:1,5 на користь ЗСУ в моменті знищення важкої бронетехніки”, — резюмував Дмитро Снєгирьов.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни відходять від цього села і вдаються до показових розстрілів! Моральний дух ЗДУВСЯ!

Нагадаємо, у Мережі з'явилося відео, як російські окупанти втікали із Урожайного Донецької області. За селище точилися жорстокі бої.

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