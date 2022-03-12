Росіяни тікають з поля бою, окупанти кидають у бій навіть своїх злочинців: Генштаб про ситуації на фронті

Росіяни тікають з поля бою, окупанти кидають у бій навіть своїх злочинців: Генштаб про ситуації на фронті

На Волинському напрямку зберігається загроза здійснення диверсій на військових об’єктах та об’єктах цивільної інфраструктури.

Російські окупанти не змогли провести наступальну операцію, а тому вимушені змінити тактику.

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Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ за 12 березня.

Через значні логістичні проблеми та розтягнуті комунікації противник не спроможний забезпечити свої підрозділи паливо-мастильними матеріалами, продуктами харчування та боєприпасами, що спонукає окупантів вдаватися до мародерства та грабежу місцевого населення, магазинів, аптек тощо.

Дії окупантів супроводжуються численними випадками важких злочинів проти мирного населення. Кинуті напризволяще окупаційні підрозділи деморалізовані та мають вкрай низький морально-психологічний стан.

"Збільшилася кількість випадків намагань самостійно повернутись на територію Російської Федерації. З огляду на великі бойові втрати особового складу та проблеми з комплектуванням резервних підрозділів та частин, командування збройних сил Російської Федерації залучає до ведення бойових дій на території України так званих "військовослужбовців строкової служби" з території ОРДЛО та військових найманців з Абхазії, Південної Осетії і числа ув’язнених з виправних закладів Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Також майже на всіх напрямках висування окупанти намагаються закріпитися на раніше захоплених рубежах, але значного успіху не мають.

"Противник продовжує наносити ракетно-бомбові удари по об’єктах критичної інфраструктури, житловим кварталам та аеродромам, цинічно нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права", - йдеться у зведенні Генштабу.

На Волинському напрямку зберігається загроза здійснення диверсій на військових об’єктах та об’єктах цивільної інфраструктури.

"Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Південному, Східному та Північному напрямках, здійснюється прикриття державного кордону України та морського узбережжя. На окремих напрямках проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони", - повідомляє Генштаб.

Нагадаємо, Міноборони опублікувало відеозапис, на якому зафіксована робота українських військових зі складу ООС, що воюють з російськими окупантами.

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