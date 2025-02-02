Росіяни тиснуть в районі "українського плацдарму" в Курській області: деталі ISW

Війська РФ 1 лютого продовжили наступальні операції в районі українського плацдарму в Курській області, але не просунулися.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Речник української бригади, яка діє в Курській області, заявив, що росіяни посилюють удари по регіону з використанням керованих плануючих бомб. Також речник розповів, що нещодавно під час невдалої російської атаки українські захисники знищили близько 19 одиниць важкої і легкої бронетехніки, після чого росармія перейшли до наступу невеликими піхотними групами.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ просунулися вперед в Курській області. Зокрема, вони відбили російську механізовану атаку чисельністю приблизно в один взвод із залученням щонайменше чотирьох броньованих машин.

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