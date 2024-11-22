Росіяни тиснуть з усіх боків: що відбувається на Курахівському напрямку

Окупанти мають намір взяти ЗСУ в оточення біля Успенівки та Курахового. Є інформація про присутність російських військ на території самого Курахового зі східної частини.

Про це розповів військовий оглядач Денис Попович в ефірі "Еспресо".

"Є свідчення, що вони контролюють певну частину міста. Росіяни наступають зі сходу, з півночі, з боку Курахівського водосховища, і вже взяли під контроль певні населені пункти", - повідомив Попович.

За його словами росіяни наступають зі сходу, загрожуючи перерізати трасу на Запоріжжя, яка йде на схід від Курахового.

"Це може статися не лише в одній точці. Там є відразу декілька загрозливих місць, насамперед це селище Костянтинопіль. А також малий радіус – це Успенівка, де так само може бути оточення. Воно там потроху утворюється, скажімо так", - додав оглядач.

Він зазначив, що погода зараз не сприяє успішним пересуванням підрозділів на фронті.

"Випав перший сніг. Очевидно, що він розтане. А коли це станеться, то буде багнюка, яка звузить можливості відступу по нормальних дорогах. Доведеться йти полями й можливо кидати техніку, якщо ситуація розгортатиметься за несприятливим сценарієм. Тому це дуже тривожно", - сказав експерт.

Денис Попович зауважив, що на превеликий жаль поки що на Курахівському напрямку ворог зберігає наступальний потенціал і має просування.

Нагадаємо, Андрій Білецький розповів про ситуацію на фронті. Командир Третьої штурмової бригади впевнений, що необхідний комплексний підхід до для покращення морально-психологічного стану української армії.

Читайте також: