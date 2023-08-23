Росіяни три години атакували Одещину БПЛА: куди влучив ворог (фото)

Серед пошкоджень є і зерносховища.

Російські війська в ніч проти 23 серпня атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. Ціллю ворога була цивільна інфраструктура регіону.

Про це очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив у Мережі.

"Цієї ночі російські терористи упродовж трьох годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. Ціль ворога – цивільна інфраструктура регіону", – йдеться в заяві Кіпера.

Він зазначив, що сили ППО знищили дев’ять ворожих дронів типу Shahed-136/131.

Однак є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, де спалахнула пожежа на площі 700 кв. м. До ранку пожежники локалізували вогонь. Серед пошкоджень є і зерносховища.

Руйнування на Одещині після атаки дронами в ніч проти 23 серпня / Фото: Telegram / Одеса. Офіційно

Руйнування на Одещині після атаки дронами в ніч проти 23 серпня / Фото: Telegram / Одеса. Офіційно

Водночас у міськраді Одеси із посиланням на Сили оборони півдня поінформували, що російські загарбники поцілили у зерносховища та виробничо-перевантажувальний комплекс в Подунав'ї. У складських приміщеннях спалахнула пожежа, яку було оперативно локалізовано.

На щастя, минулося без жертв та постраждалих серед цивільних.

Зараз на місці атаки працюють усі відповідні служби. Правоохоронці фіксують злочини російських окупантів.

Руйнування на Одещині після атаки дронами в ніч проти 23 серпня / Фото: Telegram / Одеса. Офіційно

Руйнування на Одещині після атаки дронами в ніч проти 23 серпня / Фото: Telegram / Одеса. Офіційно

Нагадаємо, близько 2:00 на Одещині була оголошена повітряна тривога через групу ворожих БПЛА. Невдовзі після цього російські дрони зафіксували в районі Ізмаїла, по них працювали сили ППО і було чутно вибухи.

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