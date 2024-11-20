Росіяни тримають у Чорному і Середземному морях дев'ять ракетоносіїв: скільки "Калібрів" на бортах

Немає кораблів в Азовському морі.

Зранку 20 листопада війська агресорки Росії вивели до Чорного і Середземного морів дев'ять кораблів. Серед них є носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил ЗСУ.

В акваторії Чорного моря перебуває шість російських кораблів. Усі вони є носіями "Калібрів" із загальним залпом до 23 ракет. До Середземного моря окупанти вивели три ракетоносії. Їхній загальний залп до 24 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Нагадаємо, 20 листопада 2024-го Генштаб оновив дані про втрати РФ. Так, ЗСУ знищили 725 740 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1690 військових.

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