Росіяни тримають у Чорному і Середземному морях шість ракетоносіїв: скільки "Калібрів" на бортах

Зранку 21 грудня війська агресорки Росії вивели до Чорного і Середземного морів 12 кораблів. Серед них є носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил ЗСУ.

В акваторії Чорного моря перебуває три російські кораблі. Усі вони є носіями "Калібрів" із загальним залпом до 24 ракет. До Середземного моря окупанти вивели шість суден, три з них - ракетоносії. Їхній загальний залп до 25 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Нагадаємо, минулої ночі, 20 грудня, армія РФ потужно вдарила балістикою, авіаційною ракетою і БпЛА. Зокрема,по Києву росіяни вдарили вісьма балістичними ракетами.

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