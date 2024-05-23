Росіяни труять ЗСУ по всій лінії фронту забороненою зброєю: деталі від WSJ

Україна і США заявляють, що Росія застосовує заборонений токсичний газ у боях.

Про це пише The Wall Street Journal.

За словами офіційних осіб у Києві та Вашингтоні, російські війська використовують газ по всій лінії фронту, намагаючись змусити українців покинути свої позиції.

У статті йдеться, що минулого місяця українські солдати зачаїлися в прифронтовому бліндажі й перебували в облозі російських безпілотників, які закидали їх гранатами.

Спочатку вони відчули полегшення, коли бомби приземлилися і не вибухнули. Однак потім повітря наповнилося сильним запахом хлору — вони випускали отруйний газ.

Нагадаємо, на початку травня США оголосили про введення санкцій проти російських компаній і державних органів, що беруть участь у створенні та постачанні використовуваної на фронті хімічної зброї, особливо виділивши хлорпікрин.

Цей хімічний агент, який іноді використовують у пестицидах, було поставлено на озброєння під час Першої світової війни, його заборонено до застосування в бою Конвенцією про заборону хімічної зброї, яку РФ також підписала.

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