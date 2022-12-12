Росіяни у Білорусі перетягують свою техніку ближче до кордону з Україною: що відомо

Перша колона з технікою ЗС РФ вже висунулась у бік полігону у Брестській області.

Російські окупанти, які перебувають у Білорусі під виглядом навчань, переміщують військову техніку у район Брестського полігону.

Про це інформує "Беларускі Гаюн".

За даними спостерігачів, окупанти перевозять ближче до кордону з Україною 24 одиниці військової техніки, включаючи чотири трали з танками Т-80, мінометну батарею, машини зв'язку, інженерну техніку.

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Військово-пропагандистські канали пояснюють рух техніки початком чергового етапу бойового злагодження так званого спільного Регіонального угрупування військ (сил) ЗС РФ та РБ.

У зв'язку з цим вони анонсували рух колон з військовою технікою дорогами країни і повідомляється, що вже сьогодні перша колона з технікою ЗС РФ висунулась з району полігону "Обуз-Ліснівський" (Барановичський рн, Брестська обл) у бік полігону "Брестський" (Брестський рн, Брестська обл.).

Слід зауважити, що в Інституті вивчення війни вважають вкрай малоймовірним вторгнення Білорусі в Україну в осяжному майбутньому.

Фахівці ISW пояснюють, що росіяни спеціально просувають тезу про імовірність наступу Білорусі. Це є планованою інформаційною операцією, щоб притиснути українські сили до білоруського кордону, щоб не дати їм підсилити українські операції в інших частинах фронту.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що імовірність наступу з Білорусі стане можливою, якщо там буде накопичуватися кількість російських військ із технікою та озброєнням, і чисельність цього угруповання перевалить за 30 тисяч. Наразі, за його даними, у РБ фіксується розташування близько 10 тисяч російських військових.

Сам же Лукашенко заявляв, що може залучити 35-40 тис. білоруських військових у війні проти України, але "це не вирішить проблему".

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