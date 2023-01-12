Росіяни у Білорусі проведуть низку навчань: у Генштабі попереджають про небезпеку

Генштаб попередив про загрозу з Білорусі.

Загроза наступу з території Білорусі буде зберігатися протягом року через те, що російські окупанти проводитимуть навчання в РБ.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу.

Громов нагадав, що на території Білорусі заплановано проведення навчання військ РБ та РФ під назвою "Щит союза-2023". Крім того, планується провести маневри ЗС Росії та Білорусі "Запад-2023".

За його словами, особливістю цих заходів є те, що в обох випадках на території Білорусі буде розгорнуто російське угруповання військ, яке може бути використане для відповідних дій.

"Протягом поточного року потенційна загроза наступу ЗС РФ із території Білорусі зберігатиметься. Наразі заходів щодо формування противником ударного угруповання для відновлення наступальних дій із території Республіки Білорусь не спостерігається", - сказав він.

Також ворог активізував залізничні перевезення вздовж державного кордону України. За даними Генштабу, триває переміщення до Білорусі на відновлення боєздатності підрозділів агресора і переміщення з Білорусі підрозділів ЗС РФ, які від жовтня 2022 року проходили бойове злагодження на полігонах.

Нагадаємо, Олексій Громов також попередив, що наразі зростає загроза російських ракетних і безпілотників з Білорусі. На території сусідньої країни активно діє російська авіація.

Як повідомлялося, у Рівненській області на кордоні з Білоруссю активно будують захисні споруди.

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