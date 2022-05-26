Росіяни у Бєлгородській та Воронезькій областях готують резерви для відправлення до України - Генштаб

Окупанти поповнюють "запаси живої сили", щоб відправити воювати проти українців.
Російські загарбники на території прикордонних з Україною Бєлгородської та Воронезької областей готують резерви, щоб відправити на війну з Україною.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 26 травня.
"На території Бєлгородської та Воронезької областей противник продовжує підготовку резервів. Поповнює запаси з метою подальшого відновлення наступу", – зазначили в Генштабі.
Раніше у Генштабі повідомили, що російські окупанти захопили село в Донецькій області.
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