Росіяни ракетою обстріляли житловий будинок у центрі Харкова: спалахнула сильна пожежа, є потерпілі

Російська окупаційна армія вночі, 29 січня, ракетою С-300 обстріляла житловий будинок в центрі Харкова.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Зафіксовано влучання ворожої ракети у житловий будинок в центрі міста. Київський район. Попередньо ракетою С-300. На місці працюють всі екстрені служби. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - написав Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов додав, що на місці російського терористичного удару спалахнула сильна пожежа. Через російський обстріл є потерпілі.

"Під ударом Київський район міста. Влучання у житловий будинок. У будівлі пожежа. Сильні пошкодження. За інформацією, що потребує підтвердження, є постраждалі", - написав Ігор Терехов.

Нагадаємо, повітряну тривогу в Харкові оголосили о 22:49 29 січня. Після цього в місті почали лунати вибухи.

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