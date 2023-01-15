Росіяни у Дніпрі розбомбили будинок українського захисника, який воює на Донбасі: його матір в лікарні (фото)

Український захисник воював на Донеччині, а мама в цей час була у будинку в Дніпрі, який знищили окупанти.

У Дніпрі під час ракетного терористичного удару військ РФ по житловій багатоповерхівці постраждала матір захисника України, який воює на Бахмутському напрямку.

Про це сам воїн написав в Instagram.

У соцмережі захисник опублікував світлини та відео його будинку, написавши: "Доки я воюю на Донбасі, вирішили мій будинок знищити, поки там була мама, собака і кіт".

Він розповів, що його матір дивом вижила, але нині перебуває у лікарні.

Дім воїна знищили російська ракета / Фото: Фото з відкритих джерел

"Через 4 години після вибуху, летячи з Бахмута до Дніпра, на цьому відео я дізнаюся, що, швидше за все, дивом мама вижила, на шматочку кухні, єдиному вцілілому місці моєї квартири на 9 поверсі, притиснута плитою", - написав він у дописі, до якого додав відео зруйнованої окупантами багатоповерхівки.

Мама захисника України зараз перебуває у лікарні. / Фото: Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, у результаті ракетного удару РФ постраждала дівчина Анастасія, яка у вересні втратила на війні коханого. Нині потерпіла у лікарні і хоче лише одного, щоб знайшли її батьків, які, найімовірніше, все ще перебувають під завалами розбомбленого росіянами будинку. Їхня доля невідома.

Ракетний обстріл Дніпра росіянами

Війська РФ розбомбили ракетою Х-22, яка наводиться на максимальну більшу ціль в РЛС, будинок у Дніпрі в суботу, 14 січня.

За останніми даними, загинула 21 людина. Серед жертв – 1 дитина.

Вдень 15 січня стало відомо, що з-під завалів багатоповерхівки дістали жінку.

У Дніпрі оголосили триденну жалобу.

Відомо, що віддав наказ обстріляти житловий будинок у Дніпрі командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тімошин. Він же віддавав наказ розбомбити ТЦ в Кременчуці на Великдень, коли там було чимало людей і жодної військової техніки чи військових.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв відплату за удар по житловому будинку в Дніпрі.

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