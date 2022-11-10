Росіяни у "ДНР" мобілізували учня: документи про закінчення школи він отримав, коли був на фронті

На території тимчасово окупованої Донецької області росіяни мобілізували до окупаційної армії школяра. Хлопця відправили спочатку до Криму, а потім перекинули на Херсонщину.

Про це пише "Медуза".

Мати хлопця Наталія Гладких розповіла, що 25 лютого до їхнього будинку прийшли представники так званих "правоохоронних органів" фейкової "ДНР". Вони вимагали від її сина Микити прибути до призовного пункту та погрожували кримінальною відповідальністю. Сталося це, незважаючи на те, що її 18-річний син навчався у школі.

Після того, як жителя Донеччини мобілізували, його відправили до окупованого Криму, а потім перекинули до Херсонської області. Жінка бідкається, що її син невдоволений тим, що сталося, перебуває у пригніченому стані та бідкається, бо бачив смерть.

Документи про закінчення школи хлопець отримав, коли був на фронті. У них йдеться, що він закінчив школу дистанційно, хоча жінка стверджує, що від 25 лютого її син не мав можливості навчатися.

Мобілізація на окупованих територіях Донеччини й Луганщини

Російські окупанти ще в лютому 2022 року почали на територіях окупованої Донеччини та Луганщини проводити масову мобілізацію. Там просто посеред вулиці виловлювали чоловіків та відправляли їх на фронт. Місцеві нарікали, що їхніх рідних погано екіпірували та кидали на передову, як "гарматне м'ясо", для виявлення позицій ЗСУ.

29 вересня Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей мобілізовано майже все чоловіче населення.

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