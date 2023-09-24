Росіяни у Донецькій області ввели комендантську годину та цензуру

Зміни пов'язані з перепризначенням на посаду так званого "голову ДНР" Дениса Пушиліна.
Росіяни повернули комендантську годину на захопленій частині Донецької області. Також загарбники ввели там цензуру.
Про це пишуть пропагандистські видання.
Зміни пов'язані з перепризначенням на посаду так званого "голову ДНР" Дениса Пушиліна.
За словами окупантів, комендантська година на окупованій частині Донецької області діє з у будні дні з 23:00 до 04:00 години. У цей час заборонено перебувати на вулицях.
Ба більше, на окупованих територіях заборонені будь-які масові зібрання, пікети та акції.
На цьому Пушилін не зупинився. Він також наказав ввести "воєнну цензуру", яка стосується поштових відправлень та телефонних дзвінків.
Раніше, у тимчасово окупованому Донецьку 4 вересня пролунали потужні вибухи. Попередньо, удару було завдано по будівлі "адміністрації" міста.
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