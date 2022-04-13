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Росіяни у Харкові продовжують тероризувати мирне населення: Синєгубов доповів про ситуацію в регіоні 13 квітня

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Росіяни у Харкові продовжують тероризувати мирне населення: Синєгубов доповів про ситуацію в регіоні 13 квітня

Getty Images

Українські захисники мають успіхи на Роганському та Дергачівському напрямках.

Харків за добу окупанти обстріляли 53 рази. Водночас Збройні Сили України продовжують тримати позиції, оборону Харкова та області, зміцнюючи свою військову присутність, резерви та озброєння.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його даними, росіяни продовжують тероризувати мирне населення. За минулу добу окупаційні війська нанесли приблизно 53 удари із артилерії та РСЗВ. Знову постраждали райони Олексіївки, ХТЗ, Одеської, аеропорту, Салтівки, Північної Салтівки, постраждав 602 мікрорайон. Там було пряме влучання у 16-поверхівку. 

Загалом за добу постраждали 22 людини серед цивільного населення, з них 3 дитини. На жаль, лікарі не змогли врятувати 2-річного хлопчика, за життя якого боролися протягом ночі. Загинули — 7 людей.

"Ми маємо значні успіхи — на жаль, не про всі ми вам можемо повідомляти — по Роганському, Дергачівському напрямках. Ворог несе значних втрат по Ізюмському напрямку — серед живої сили, серед своєї броньованої техніки. Це залишається найгарячішою точкою по території області. Ми зробимо все можливе, щоб не пропустити окупантів до Луганської та Донецької областей через Ізюмський напрямок", - розповів Синєгубов.

Нагадаємо, російські війська продовжують обстріли житлових масивів Харкова, Дергачів та П’ятихаток.

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