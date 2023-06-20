Росіяни у Херсоні обстріляли рятувальників: один загиблий, шестеро - у тяжкому стані

Окупанти вчинили черговий злочин у Херсоні.
Російська терористична армія у вівторок, 20 червня, у Херсоні обстріляла рятувальників, які після затоплення розчищали мул. На місці трагедії загинув один працівник ДСНС, ще шестеро осіб - у тяжкому стані.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Російська терористична армія прицільно обстріляла українських рятувальників, які прибирали вулиці міста після теракту на Каховській ГЕС.
"Російська армія обстріляла рятувальників у Херсоні, які розчищали мул. Внаслідок артобстрілу загинув 1 співробітник ДСНС, ще 7 співробітників постраждали. Шестеро перебувають у важкому стані", - написав Єрмак.
Нагадаємо, російська армія зранку 20 червня обстріляла Херсон. Окупаційні війська вкрили вогнем житлові квартали міста. Є загиблий.
Також 19 червня російські окупанти вкотре обстріляли Херсон. Загорілися щонайменше 10 маршрутних автобусів.
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