Росіяни у Херсоні обстріляли рятувальників: один загиблий, шестеро - у тяжкому стані

Російська терористична армія у вівторок, 20 червня, у Херсоні обстріляла рятувальників, які після затоплення розчищали мул. На місці трагедії загинув один працівник ДСНС, ще шестеро осіб - у тяжкому стані.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Російська терористична армія прицільно обстріляла українських рятувальників, які прибирали вулиці міста після теракту на Каховській ГЕС.

"Російська армія обстріляла рятувальників у Херсоні, які розчищали мул. Внаслідок артобстрілу загинув 1 співробітник ДСНС, ще 7 співробітників постраждали. Шестеро перебувають у важкому стані", - написав Єрмак.

Нагадаємо, російська армія зранку 20 червня обстріляла Херсон. Окупаційні війська вкрили вогнем житлові квартали міста. Є загиблий.

Також 19 червня російські окупанти вкотре обстріляли Херсон. Загорілися щонайменше 10 маршрутних автобусів.

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