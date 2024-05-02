Росіяни у квітні випустили по Україні понад 300 ракет, майже 300 "шахедів" і понад 3200 керованих авіабомб – Зеленський

Президент наголосив, що цей терор можна зупинити лише силою.

Лише за один цей квітень російські терористи застосували понад 300 ракет різних типів, майже 300 "шахедів" і більше ніж 3200 керованих авіабомб проти України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський 2 травня.

"Наші міста і громади від Сумщини до Одещини, Дніпровщина, Харківщина, Донеччина, Миколаїв, Херсон щодня й щоночі страждають від цього свідомого та підлого терору", – зазначив він.

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Зеленський наголосив, що тисячі життів наших людей були врятовані завдяки допомозі лідерів та країн, які вже підтримали повітряний щит України і які вже дієво тиснуть санкціями проти російської воєнної машини.

"Але багато життів, на жаль, забрані цими ударами. І лише силою можна зупинити цей терор. Силою нашого народу, силою єдності світу, силою тиску на Росію, силою систем ППО, які надаються Україні, силою наших воїнів, які утримують лінію фронту. Усі, хто працює заради сили захисту від Росії, є справжніми рятівниками життя", – сказав президент.

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