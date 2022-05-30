Росіяни у Лимані зруйнували сучасну велобазу зі спеціалізованою трасою BMX (фото)

Велокомплекс зі спеціалізованою трасою BMX у Лимані, який знищили окупанти, був єдиним у своєму роді на всю Україну.

Окупанти зруйнували адміністративну будівлю, значних пошкоджень зазнали унікальні стартова рампа та траса BMX з трамплінами та віражами.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Велокомплекс зі спеціалізованою трасою BMX був єдиним у своєму роді на всю Україну. Ми його будували понад рік в межах президентської програми Велике будівництво і відкрили торік у вересні. Тепер цей комплекс став ще однією “військовою ціллю” російської армії", - повідомив Кириленко.

За його словами, у п’ятиповерховому гуртожитку був тренажерний зал із силовим та інтерактивним обладнанням, медичний і масажний кабінети, конференц-зала, їдальня та кімнати для проживання. Але зараз там вибито вікна та частково пошкоджено дах.

"На 2022 рік ми планували провести тут щонайменше два всеукраїнських турніри та один міжнародний. Ці плани знищила російська федерація. Ми неодмінно все відновимо і ще проведемо в цьому комплексі не один турнір. А росія за все заплатить. І поплатиться!", - наголосив він.

Нагадаємо, окупанти продовжують обстрілювати Гуляйполе на Запоріжжі, зруйновано понад 50 об'єктів інфраструктури (фото).

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