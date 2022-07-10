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Росіяни у Маріуполі після протестів людей безуспішно намагалися "дати воду": вона потекла вулицями (фото і відео)

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Росіяни у Маріуполі після протестів людей безуспішно намагалися "дати воду": вона потекла вулицями (фото і відео)

Фото: Getty Images

У тимчасово захопленому українському Маріуполі російські окупанти вкотре продемонстрували свою "криворукість".

Росіяни спробували відновити водопостачання, яке ж самі ж знищили у місті, але в них нічого не вийшло.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

За словами радника міського голови, замість заміни кілометрів пошкоджених труб, окупанти встановили тисячі хомутів. А вода з’явилась не у кранах людей, а потекла вулицями знищеного росіянами міста.

"У відповідь на бунти Волонтерівки (масив в Маріуполі. - Ред.) та резонансу щодо відключення водопостачання вчора окупанти "дали воду". Навіть на Лівобережжі. Ну, як дали. Вода на вулицях з’явилась, в кранах - ні. З огляду на якість "ремонту" - не сюрприз. Фонтани та річки замість напору в кранах", - зазначив він.

Андрющенко також показав на фото, який має вигляд "ремонт водопроводу в Маріуполі". 

Нагадаємо, окупанти у Маріуполі викопують тіла вбитих людей у дворах багатоповерхівок і вивозять їх до братських могил.

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