Росіяни у Маріуполі влаштовують показовий арешт "азовців"

Таким чином росіяни хочуть створити ілюзію "успішної" боротьби з українським спротивом.

Про це повідомляє радника мера міста Петро Андрющенко у Telegram.

"Так, вчора зранку в районі Ранкового ринку на Лівобережжі було влаштовано показовий арешт "азовців". Двох чоловіків, одягнених у військову форму з шевронами полку "Азов" було "заарештовано" без стрілянини та метушні. Так, щоб побачила максимальна кількість цивільних. Гарна спроба. Але, ні. Ще один факт використання вкраденої окупантами форми полку "Азов" з бази в Урзуфі", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти прилаштували гранату до лавки на дитмайданчик.

Як повідомлялося, у центрі Маріуполя прогримів сильний вибух.

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