Росіяни у Мелітополі вкрали з "Укрпошти" 3 млн грн: ведуться переговори про повернення

Росіяни у Мелітополі вкрали з "Укрпошти" 3 млн грн: ведуться переговори про повернення

Гроші призначалися для виплати пенсій, соціальних виплат та зарплат мелітопольців.

Російські окупанти вкрали 3 млн грн з відділення "Укрпошти" у Мелітополі Запорізької області.

Про це розповів генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Наразі українська сторона веде переговори з росіянами, щоб повернути ці гроші, які призначалися для виплати пенсій, соціальних виплат та зарплат.

"Така неприємна місія, але вона є: ведемо переговори з окупантами, щоби повернути ці кошти. Минулого місяця ми виплатили 95% пенсій у Мелітополі, і робитиме все, щоб і цього місяця було так само", — сказав Смілянський.

Раніше повідомлялося, що з окупованого Мелітополя окупанти вивозили сільгосптехніку в напрямку анексованого Криму.

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