Росіяни у новорічну ніч пошкодили об’єкт інфраструктури на Київщині: деталі

Київська область в новорічну ніч, 1 січня, відбила атаку дронами-шахедами, якими російські окупанти цілились в об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив голова ОВА Олексій Кулеба.

"Країна-терористка цілилась у об’єкти енергетичної інфраструктури. По області було запущено майже три десятки безпілотників", - пише Кулеба.

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Попередньо, ніхто з людей, на щастя, не постраждав. Але є пошкодження об’єкту інфраструктури.

"Усю ніч на місцях збиття працювали екстрені служби. Переможемо!", - підсумував він.

Нагадаємо, Росія у новорічну ніч, 1 січня, атакувала міста України, зокрема, і Київ та Київщину.

У столиці та в області працювала ППО.

Над Україною у новорічну ніч було знищено 45 ударних БПЛА.

У Києві в Шевченківському районі уламок ракети впав на автомобіль.

Також уламки збитого ворожого дрона впали на спортивному майданчику, де грають діти. На ворожому безпілотнику окупанти залишили цинічний напис "з Новим роком".

Крім того, на коліях відкритої ділянки "червоної" лінії метро зранку 1 січня було виявлені сторонні предмети, схожі, за попередньою інформацією, на уламки ракети.

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