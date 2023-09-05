Росіяни у відчаї дозволяють голосувати на фейкових "виборах" з паспортом України — Гуменюк

Російські окупанти зіткнулися з небажанням українців на тимчасово захоплених територіях брати участь у фейкових виборах.

Через ігнорування українцями російських псевдовиборів окупанти ходять до людей, примушуючи голосувати навіть за паспортом України.

Про це розповіла начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Вибори вони проголосили, а учасників цих виборів немає. Місцеве населення не збирається брати участь в цьому", - сказала Гуменюк.

За її словами, окупанти розраховували примусово паспортизувати все населення окупованих територій, але їм не вдалося. Тому росіяни змушені визнати, що "вибори" будуть проводитись і за українськими паспортами. Логіку окупантів складно зрозуміти, каже Гуменюк.

"Все, що вони можуть зараз робити - займають себе в нудному очікуванні, коли ж прийдуть Сили оборони, бо тоді вони будуть точно знати, що їм робити - тікати", - пожартувала Гуменюк про загарбників.

Спікерка Сил оборони півдня додала, що список так званих кандидатів до окупаційних органів "влади" сьогодні вже відомий, і зі зрадниками працюватимуть правоохоронні органи.

"Список так званих кандидатів на "виборах" відомий. Місцеве населення дуже щедро ділиться цією інформацією, хто максимально активний у цьому процесі. Вся ця інформація збирається, узагальнюється і буде реалізована, щойно Сили оборони почнуть панувати на лівобережній Херсонщині", - зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, у Криму під час уточнення списків для голосування на псевдовиборах дані чоловіків передають до місцевих військкоматів.

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