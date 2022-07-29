Росіяни усіляко намагаються посіяти паніку серед українців: експерти радять, як вберегтися

Держава-окупантка пускає в хід проти нашої країни не лише зброю на полі бою, російська машина пропаганди, які працює вже багато років, особливо активізувалася з початком повномасштабної агресії.

Російські телеканали на території України заблоковані давно, нині їх не можна дивитися і в цивілізованих країнах. Тож ворожі пропагандисти активізувалися в соцмережах, і передовсім у телеграм-каналах. Деякі з них навіть маскуються під проукраїнські, йдеться в ТСН.

Нині держава працює над створенням такого собі інформаційного «Рамштайну» за аналогією до військового, розповідає міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко. Це коли західні партнери України об’єднаються в боротьбі з російською пропагандою. Українцям на тимчасово окупованих територіях Ткаченко радить вмикати VPN для перегляду українських сайтів і дивитися українські канали через супутник. І всім рекомендує ретельно перевіряти інформацію, перш ніж повірити їй, а тим більше, перепостити. «Дуже просто - два кліки - перевірили на джерелах відомих українських ЗМІ, західних ЗМІ. Якщо ви не знаходите джерело, то довіряти точно не варто. І піднімати собі рівень тривожності і втрачати здоров’я», - каже Ткаченко.

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Підняти рівень тривожності, посіяти недовіру в суспільстві - ось мета інформаційних вкидів окупанта, твердить медіаекспертка Альона Романюк. І нагадує, як на початку війни всі панічно шукали червоні мітки. «Пам’ятаєте, що всі шукали, мітки були. Але чи наводили по них ракетні удари? Ні, не наводилися, але ми шукали відьом серед своїх», - розповідає експертка.

Фахівчиня дає пораду, як не клюнути відразу на емоційно подразливу, але непевну інформацію.

«Коли мені на телефон приходить якесь дуже емоційне повідомлення, йду на кухню пити чай, і лише потім іду перевіряти інформацію - а чиє джерело інформації? «Мені кажуть, кума прислала». «А чекай, а вона звідки взяла?» - радить прискіпуватися Альона Романюк.

Українців, зокрема, закликають переводити пошукові системи на українську мову, це зменшить охоплення російськими ресурсами українського ринку. Як це зробити - пояснює ІТ-фахівець 1+1 Медіа Максим Яковенко. «Ми відкриваємо стартову сторінку Google.com – "Налаштування" - "Мова". Змінюємо галочку на «Українська» - "Зберегти"» - каже він.

На відміну від «Ютубу», «Фейсбуку» чи, тим паче, телеканалів, контролювати чи блокувати телеграм-канали наразі технічно майже неможливо. Тож Служба безпеки України оприлюднила список зі ста телеграм-каналів, які сіють російську пропаганду. Перелік ворожого контенту - у відкритому доступі.

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