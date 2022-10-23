Росіяни утримують дітей з Енергодара в Краснодарському краю – мер

Окупанти заявляють, що діти "затримуються в Росії на невизначений термін".

Деякі батьки, які нещодавно відправили з Енергодара та навколишніх сіл своїх дітей до Краснодарського краю Росії, почали отримувати тривожні повідомлення.

Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

"Окупанти поставили іх перед фактом, що діти "затримуються на відпочинок в Росіі на невизначений термін", наказали передати теплі речі, та "заспокоїли", що діти ходитимуть там до школи", - розповів він.

Дмитро Орлов зазначив, що фактично діти зараз є заручниками терористів.

Нагадаємо, окупанти незаконно вивезли 46 дітей з Херсонського дитбудинку. Росіяни назвали це викрадення "евакуацією".

В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації постраждали понад 1246 дітей.

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