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Росіяни увійшли до Харківщини з іншого боку та просунулися: подробиці від аналітиків

Росіяни увійшли до Харківщини з іншого боку та просунулися: подробиці від аналітиків

Бої за Харківщину тривають / Фото: Associated Press

Протягом доби тривали позиційні бої.

Окупанти здійснили обмежений транскордонний рейд на півночі Харківської області. 

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

"24 липня російські сили здійснили обмежену транскордонну атаку на північний захід від міста Харкова", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що окупанти атакували біля Сотницького Козачка на кордоні з Бєлгородською областю, проте в ISW не спостерігали візуальних доказів того, що росіяни зайняли позиції в населеному пункті після рейду. Однак аналітики вважають, що ЗС РФ не мають тривалої присутності в селі.

Крім цього, російські військові просунулися на північному заході на Харківщині. Згідно з геолокаційними кадрами від 23 липня, окупанти мали успіх на заході від вулиці Польова в Глибокому. 

За інформацією російських джерел, окупанти нібито захопити "все або майже все" Глибоке, попри українські контратаки. 

В ISW також повідомили, що протягом 23 та 24 липня позиційні бої тривали під Глибоким, Вовчанськом, Тихим, Старицею. Російський військкор стверджував, що Сили оборони контратакують під Старицею, а у Вовчанську нібито тривають бої зі стрілецької зброї поблизу багатоповерхівок.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Харківському напрямку протягом 24 липня окупанти пʼять разів атакували біля Глибокого, Тихого і Сотницького Козачка. Українські бійці успішно відбили всі атаки.

Нагадаємо, аналітики ISW повідомили, що ЗСУ відновили деякі втрачені позиції у Харківській області - вздовж смуги на південний схід від Лук'янців.

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