Росіяни увійшли до ще одного села на захід від Авдіївки і встановили там прапор СРСР – аналітик Bild

За даними аналітика, окупанти прорвали українську лінію оборони на захід від Орлівки і поставила радянський прапор у центрі Уманського.

Російська окупанти прорвали лінію оборони України на захід від Орлівки на Авдіївському напрмку та підняла радянський прапор у центрі Уманське.

Про це пише аналітик німецького видання BILD Юліан Рьопке за аналізом даних з відкритих джерел.

Уманське на карті / Фото: Deepstatemap

Він зауважив, що після падіння Авдіївки українські війська тримали оборону на захід від міста на лінії Бердичі – Семенівка – Орлівка – Тоненьке. До кінця березня росіяни прорвали цю лінію та просунулися на захід.

ЗСУ зайняли оборону в наступних селах на захід, перше з яких – Уманське. За даними аналітика, тепер російські окупанти увійшли до нього. На пам'ятнику загиблим у Другій світовій війні встановили червоний прапор СРСР із серпом та молотом.

Кадри з Уманського, опубліковані окупантами, на які звернув увагу Рьопке / Фото: Julian Röpcke / Twitter

"Російська армія вторгнення прорвала українську лінію оборони на захід від Орлівки і поставила радянський прапор у центрі Уманського. Південна та західна частини села, схоже, поки що залишаються під контролем української армії. Частина кадрів свідчить про запеклі атаки на українські окопи на схід від Уманського та відхід українських сил з північного боку озера в селі на захід.", – пише Рьопке.

Partially graphic footage shows fierce attacks on Ukrainian trench systems East of Umanske and the withdrawal of Ukrainian forces on the northern side of the village's lake towards the West. pic.twitter.com/jNA5fRrSOR — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) May 9, 2024

8 травня Рьопке писав, що з-під Тоненького росіяни просунулися близько 3 км на захід у бік Уманського. На північ від Первомайського вони пройшли близько 2 км у напрямку Нетайлово.

"За останні десять днів російські сили вторгнення просунулися далі на захід від Авдіївки. Найбільш значний поступ у Первомайському, між Тоненьком та Уманським та в Семенівці", – пише Юліан Рьопке.

Провал оборони на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, що на початку березня український журналіст Юрій Бутусов повідомив, що українських військових відвели з Авдіївки в "чисте поле". У відповідь на заяву речника ОСУВ "Таврія", що укріплення насправді є, Бутусов відповів:

"На жаль, на напрямку наступу ворога під Авдіївкою в Ласточкиному, Орлівці, Степовому, Бердичах, Семенівці жодних укріплень нема".

Названі Бутусовим села станом на зараз уже окуповані ворогом. Зокрема, 28 квітня головком ЗСУ Олександр Сирський підтвердив втрату трьох сіл на Донеччині - Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки. За день до цього про втрату Семенівки писав згадуваний вище Юліан Рьопке. За даними аналітика, за дев'ять місяців після взяття Авдіївки російська армія просунулася на 12 км на захід від міста.

Судячи з повідомлень щодо розшуку зниклих безвісти бійців, Сили оборони зазнали на цьому напрямку значних втрат.

Крім того повідомлялося, що у районі Очеретиного росіяни розширюють плацдарм.

7 травня народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що на Авдіївському напрямку, де активно наступають росіяни, на третій рік повномасштабної війни досі відсутні фортифікаційні укріплення.