Росіяни уже розпочали наступ: їзраїльський аналітик - про новий масштабний напад армії Путіна

Аналітик впевнений, що російська армія не має ресурсів для нового наступу на Україну.

Ізраїльський військовий аналітик Ігаль Левін вважає, що інформація про новий масштабний наступ Росії є вкидом Кремля, не більше.

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

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Він закликав довіряти офіційній інформації від Генерального штабу. Там повідомляють, що наступ росіян уже розпочався. Йдеться про Бахмутський та Запорізький напрямки.

"За офіційною інформацією, росіяни вже розпочали наступ. Окрім Бахмутського напрямку, бойові дії також активізувалися в Запорізькій області. Він поки безрезультатний і матимемо надію, що таким і залишиться", - пояснив Левін.

Військовий аналітик впевнений, що російська армія не має ресурсів для нового наступу на Україну.

"Якщо ж ми говоримо про масштабні наступальні дії РФ, про які останніми тижнями так часто повідомляють у ЗМІ, то це ніщо інше, як вкиди Кремля. У цих новинах вже говорять про захоплення Львова та облогу Одеси. Всього цього не буде. З 300 тис. росіян, яких вони мобілізувати, вони змогли зібрати лише 250 тис. Цієї цифри вистачить лише, щоб поповнити втрати на тимчасово окупованих територіях. Їм потрібно хоч якось втримати ці території й все. Про великий наступ не може і йтися", - наголосив Левін.

Загроза нового наступу Росії на Україну

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що перспективними для контрнаступу українських захисників сьогодні є Луганщина, Запорізька область та лівобережна Херсонщина. Також він додав, що на Донеччині, найімовірніше, ще досить довго триватиме активна оборона.

Тим часом у Пентагоні не бачать ознак, які б свідчили про підготовку для нового російського наступу. Радник Об'єднаного комітету начальників штабів США Дейв Батлер повідомив, що, за його інформацією, Росія не формує угруповань для атаки.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що навесні російські військові можуть наступати з районів, які вони вже окупували на півдні та сході України.

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