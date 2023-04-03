Росіяни в Авдіївці розстріляли автобус: загинула жінка (фото)

Окупанти знищили два будинки в місті Часів Яр.

Російські терористи 3 квітня обстріляли місто Авдіївка Донецької області. Окупанти поцілили в автобус, де був водій та пасажирка, жінка загинула на місці трагедії.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Окупанти обстріляли проспект Індустріальний в Авдіївці та поцілили у відомчий автобус. На місці трагедії загинула пасажирка. Водію пощастило залишитись живим.

Фото: facebook/Павло Кириленко

Фото: facebook/Павло Кириленко

"Практично у той самий час масованого обстрілу зазнав Часів Яр: 2 будинки згоріли вщент, ще 3 пошкоджено. Але на щастя, під час цього обстрілу ніхто не постраждав — люди вчасно евакуювалися", - повідомив Кириленко.

У Донецькій ОВА закликають людей негайно евакуюватись із прифронтових міст, щоб зберегти своє життя.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив свою позицію щодо можливого миру з Росією та розповів про необхідні умови для його досягнення.

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