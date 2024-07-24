Росіяни в Харкові вдарили по Швейцарському фонду протимінної діяльності: що відомо

Швейцарський фонд протимінної діяльності — це міжнародна гуманітарна організація, яка займалася розмінуванням критично забрудненої вибухонебезпечними предметами Харківщини.

Російські загарбники завдали ракетного удару по офісу міжнародної гуманітарної організації, яка займається розмінуванням території Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, атака відбулася 24 липня о 5-й годині ранку. Російські війська використали балістичну ракету для удару по офісу Швейцарського фонду протимінної діяльності FSD.

"Внаслідок обстрілу знищено фасад і перекриття на кількох поверхах. Пошкоджені шість автівок, які використовували медики організації", — зазначив голова ОВА.

Росіяни в Харкові вдарили по Швейцарському фонду протимінної діяльності / Фото: Олег Синєгубов

Росіяни в Харкові вдарили по Швейцарському фонду протимінної діяльності / Фото: Олег Синєгубов

Синєгубов наголосив на важливості роботи таких організацій для регіону.

"Харківщина, на жаль, одна з найзабрудненіших вибухонебезпечними предметами областей, тому діяльність таких організацій, розвиток сфери гуманітарного розмінування є критично важливими для безпеки людей та функціонування приватного сектору", — підкреслив голова ОВА.

Він також додав, що місцева влада постійно працює над залученням допомоги для пришвидшення очищення території від вибухонебезпечних предметів.

"Однак росіяни вкотре показали своє реальне ставлення до наших цивільних людей — обстрілявши тих, хто займається саме гуманітарною місією", — додав Синєгубов.

Нагадаємо, вранці 24 липня російські війська обстріляли Харків, внаслідок чого у двох районах міста зафіксовані "прильоти". Є інформація про загиблого. Один з ударів припав на район приватного сектора, в одному з будинків виникла пожежа.

Вибухи в Харкові та на Одещині. Наслідки ночі 24 липня

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