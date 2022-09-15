Росіяни в Кривому Розі знову влучили ракетами в гідравлічні споруди

Окупанти знову завдали ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині.

Росіяни днем 15 вересня вкотре завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Поцілили по гідротехнічним спорудам.

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомив глава обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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"У нас вкотре "прильоти" у Кривому Розі. Росіяни знову поцілили ракетами по гідротехнічним спорудам. Попередньо, люди не постраждали. На місці ударів працюють рятувальники та аварійні служби. Ворог умисно тероризує нас безкінечними атаками. Але як би важко не було, ми все здолаємо", - наголосив Валентин Резніченко.

Нагадаємо, що росіяни на Херсонщині масово грабують магазини та лікарні.

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