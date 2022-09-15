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Росіяни в Кривому Розі знову влучили ракетами в гідравлічні споруди

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Росіяни в Кривому Розі знову влучили ракетами в гідравлічні споруди

Фото: Кирило Тимошенко / Facebook

Окупанти знову завдали ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині.

Росіяни днем 15 вересня вкотре завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Поцілили по гідротехнічним спорудам. 

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомив глава обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У нас вкотре "прильоти" у Кривому Розі. Росіяни знову поцілили ракетами по гідротехнічним спорудам. Попередньо, люди не постраждали.  На місці ударів працюють рятувальники та аварійні служби. Ворог умисно тероризує нас безкінечними атаками. Але як би важко не було, ми все здолаємо", - наголосив Валентин Резніченко.

Нагадаємо, що росіяни на Херсонщині масово грабують магазини та лікарні.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2244
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