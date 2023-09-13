Росіяни в Маріуполі будують "курортні лазні", поки люди живуть у зруйнованих будинках: міськрада показала фото

Росіяни не перестають дивувати своїми ідеями. Так, у захопленому та напівзруйнованому Маріуполі вони вирішили будувати курортні лазні.

Російські окупанти в тимчасово захопленому і зруйнованому Маріуполі вирішили побудувати два лазневі комплекси.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Загарбники визначили свої пріоритети. Замість того, щоб відновлювати зруйноване житло маріупольців, окупанти будують два лазневі комплекси", - кажуть в міськраді.

Лазні в Маріуполі / Фото: Маріупольська міська рада

Один із них з'явиться у Центральному районі - на Митрополитській вулиці. Там вже працюють будівельники з Санкт-Петербургу. Ще один банний комплекс створять у Кальміуському районі.

Лазні в Маріуполі / Фото: Маріупольська міська рада

"В цей час тисячі маріупольських родин не мають власного житла. Адже його зруйнували російські військові, і за півтора роки окупації не відновили. При цьому окупанти будують будинки в іпотеку та лазні. Таким вони бачать "курортний" Маріуполь для росіян", - підкреслили у міськраді Маріуполя.

Яка ситуація в Маріупол зараз

Раніше стало відомо, що окупанти в Маріуполі встановили "секретні" світлофори. Їх розмістили за стовпами, тож їх для водіїв зовсім не видно.

Крім того, маріупольці змушені й надалі жити в аварійних квартирах без світла, води та газу. Вони непридатні до життя навіть після так званого "ремонту".

Як розповіли у міськраді, у будинку по вулиці Новоросійська, 10 три під'їзди згоріли під час російських обстрілів у березні 2022 року. Традиційно, окупанти пообіцяли ремонти квартир "під ключ". Але після так званого ремонту квартири так і залишилися непридатними до життя.

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