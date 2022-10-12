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Росіяни в окупованому Криму намагаються полагодити Керченський міст (фото)

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Росіяни в окупованому Криму намагаються полагодити Керченський міст (фото)

Фото: соцмережі

Окупанти показали, як в Криму ремонтують Керченський міст. Туди пригнали важку техніку та намагаються полагодити одну зі зруйнованих секцій.

Росіяни в окупованому Криму намагаються полагодити Керченський міст.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Так, окупанти намагаються полагодити зруйновану секцію мосту. Туди пригнали важку техніку, працюють спеціалісти.

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Нагадаємо, що вранці 8 жовтня на Кримському мосту сталася пожежа. Окупаційна влада Криму повідомляє, що на одній із ділянок переправи загорілася цистерна з паливом. Окрім цього в Росії проводять опитування щодо повернення Криму під контроль України.

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