Росіяни в окупованому Криму намагаються полагодити Керченський міст (фото)

Окупанти показали, як в Криму ремонтують Керченський міст. Туди пригнали важку техніку та намагаються полагодити одну зі зруйнованих секцій.
Росіяни в окупованому Криму намагаються полагодити Керченський міст.
Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.
Так, окупанти намагаються полагодити зруйновану секцію мосту. Туди пригнали важку техніку, працюють спеціалісти.
Нагадаємо, що вранці 8 жовтня на Кримському мосту сталася пожежа. Окупаційна влада Криму повідомляє, що на одній із ділянок переправи загорілася цистерна з паливом. Окрім цього в Росії проводять опитування щодо повернення Криму під контроль України.
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