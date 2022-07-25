Росіяни в Омську виводять зі складів гаубиці 2С7 (фото)

Російські загарбники поступово виводять зі складів в Омську гаубиці 2С7. У війні проти України вони задіяли щонайменше 60 самохідних гармат.

Росіяни дістають зі складів в Омську радянські самохідні гаубиці 2С7. За останні місяці арсенал самохідних гармат скоротився щонайменше на 60 одиниць.

Про це повідомив військовий оглядач Роман Бочкал.

Також читайте ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52, який коштує 16 млн доларів

“Росія виводить гаубиці 2С7 зі складу 94-го арсеналу в Омську. На початку квітня на зображеннях Google Earth було видно 170 гаубиць. На знімках від 2 червня було видно 135. На останніх доступних знімках, датованих 18 липня, ще зберігалося 110 гаубиць”, - розповів Роман Бочкал.

Зазначимо, що гаубиці 2С7 - це радянські 203-мм самохідні гармати великої потужності. Вони потрібні для ураження тилу, знищення особливо важливих об’єктів та ядерного арсеналу. Гатити вона може на відстань до 47 кілометрів.

Фото: соцмережі

Нагадаємо, що Волинську область атакували безпілотники. Є загиблий та поранені.

Читайте також: