Росіяни в останні дні збільшили інтенсивність ракетних ударів по Україні: експерт пояснив, з чим це пов'язано

Російські окупанти збільшили інтенсивність ракетних обстрілів, тому що хотіли “привітати” українських військових з Днем повітряних сил ЗСУ.

Росіяни в останні дні збільшили інтенсивність ракетних ударів. Таким чином вони хотіли “відплатити” та “привітати” ЗСУ з Днем повітряних сил.

Про це в ефірі ТСН повідомив військовий експерт Олександр Мусієнко.

Також читайте Чому Росія не бомбить історичний центр Києва: військовий експерт розповів

“Вчора (7 серпня, - ред.), як відомо, був День повітряних сил ЗСУ. Ми доєднувалися до вітань, бажали їм більшої кількості уражених цілей і отримання нової техніки. І вчора було одразу повідомлення про приліт ракети у Вінницькій області, де розташовано командування Повітряних сил України. Російські війська так вирішили “привітати” українські сили”, - наголосив Олександр Мусієнко.

Також він додав, що окупанти вже традиційно обстрілюють Харків та Миколаїв, оскільки не мають змоги захопити військовим шляхом ці території.

Нагадаємо, що ЗСУ під час контрнаступу першим можуть звільнити Мелітополь.

Читайте також: