"Бавовна" в Криму: росіяни в паніці залишають півострів, "поліція" закликає ховатися в укриття

В тимчасово окупованому Криму, в Новофедорівці, лунають потужні вибухи. Місцеві повідомляють про "прильоти" на військовому аеродромі РФ.

Місцеві паблікі повідомляють про ймовірне влучання по військовій частині та авіабазі біля Новофедорівки. За попередньою інформацією, там знаходились ворожа авіація, яка здійснювали вильоти на Херсонщину, Миколаївщину та Запоріжжя.

Відповідні відео з місця інциденту публікують місцеві та російські телеграми-канали.

Через це у Криму розпочалася паніка. Утворилися пробки з машин, оскільки туристи та місцеві жителі намагаються залишити район вибуху.

Також жителі окупованого Криму повідомляють про велику кількість автомобілів швидкої допомоги, які їдуть у сторону Новофедорівки з Євпаторії. Також до місця ударів їдуть пожежні автомобілі та спрямовано санавіацію.

Окупаційна влада підтвердила факт вибухів в Новофедорівці. Так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов заявив, що виїхав до Новофедорівки, де сталися вибухи. За його даними, через влучання є постраждалі, кількість потерпілих не повідомив. Про причини не інформує.

Наразі офіційних коментарів від української сторони немає. Водночас голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, коментуючи інформацію про вибухи у Криму, зауважив, "треба заборонити росіянам палити на військових об'єктах".

"Точно знаю, що вибухи в телевізорі ніколи не передають реальної атмосфери та відчуття. Подвійно неприємно, коли ти з дітьми та на морі. Думаю, треба заборонити росіянам палити на військових об'єктах", - написав він.

Нагадаємо, в другій половині дня у російських телеграм-каналах з'явилася інформація про вибухи в окупованому Криму. Про прильоти в Мережі пишуть мешканці Новофедорівки, дим звідти видно навіть на пляжі в Євпаторії.

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