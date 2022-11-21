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Росіяни в тимчасово окупованому Криму продовжують приховану мобілізацію - Генштаб

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
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Росіяни в тимчасово окупованому Криму продовжують приховану мобілізацію - Генштаб

Фото: Associated Press

Російські окупанти на території тимчасово захопленого Криму продовжують приховану мобілізацію.

Росіяни в тимчасово окупованому Криму продовжують приховану мобілізацію.

Про це розповіли в Генштабі ЗСУ.

Як зазначається, прихована мобілізація продовжується в Сімферополі. 19 листопада там відбулася нарада так званих керівників силових структур з представниками управління міста та головами селищних рад. 

“Головним питанням цього збіговиська було невиконання визначених кількісних показників мобілізації. З метою вирішення зазначеної проблеми, з 21 листопада 2022 року представники так званих військових комісаріатів та поліції на зазначеній тимчасово окупованій території розпочали вручення повісток під підпис”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Що відомо про мобілізацію в Росії

Фюрер Путін наприкінці вересня оголосив про "часткову" мобілізацію в Росії. Держава-агресор планувала призвати до окупаційної армії від 300 тисяч до одного мільйона осіб. 

Водночас мобілізовані, вже після того, як їх відправили до України, почали жалітися на погане спорядження та брак озброєння. Також часто в армії окупантів стаються різні конфлікти. Відомо, що у селищі Солоти Бєлгородської області 15 жовтня троє військових влаштували стрілянину на полігоні. Це сталось через те, що командир окупантів назвав Аллаха боягузом. 

А у російському Владивостоці застрелився підполковник ЗС РФ, який відповідав за роботу з мобілізованими.

Російський публіцист Андрій Піонтковський вважає, що ті мобілізовані, які повернуться з війни можуть влаштувати у РФ переворот.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
264
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