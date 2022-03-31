Росіяни в Україні збили власний літак і використовують "вагнерівців" як гарматне м'ясо – британська розвідка

Росіяни в Україні збили власний літак і використовують "вагнерівців" як гарматне м'ясо – британська розвідка

У лавах армії РФ — низький моральний дух, складнощі з матеріально-технічним забезпеченням і великі втрати.

Російські окупанти в Україні дезорганізовані, саботують накази керівництва і навіть збили власний літак.

Про це повідомив директор британської агенції радіоелектронної розвідки GCHQ Джеремі Флемінг, інформує GCHQ.

За його словами, у лавах армії РФ — низький моральний дух, складнощі з матеріально-технічним забезпеченням і великі втрати.

Флемінг повідомив, що Росія використовує найманців та іноземних бойовиків для збільшення своїх сил. Зокрема, групу "Вагнера", яка діє в Україні від 2014 року.

"Група "Вагнера" працює як тіньове відділення російських військових, забезпечуючи здійснення більш ризикованих операцій", — каже британський розвідник.

Він повідомив, що угруповання ПВК "Вагнер" зараз готове відправити велику кількість особового складу в Україну, щоб воювати разом з російськими військовими. Ці солдати, на думку Флемінга, будуть використані як гарматне м’ясо, щоб обмежити втрати кадрових російських військових.

Флемінг вважає, що Путін допустив стратегічну помилку і переоцінив здатність своєї армії здобути швидку перемогу у війні проти України.

"Ми вважаємо, що радники Путіна бояться сказати йому правду, але масштаби цих помилкових суджень повинні бути зрозумілі режиму. Війна в Україні стала його особистою війною, за яку розплачуються ні в чому не винні люди", — сказав директор британської агенції радіоелектронної розвідки.

Раніше розвідка США заявила про недовіру президента РФ до Міноборони.

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