Росіяни в Україні змінили план наступу: ексзаступник начальника Генштабу розповів про плани окупантів

Розвідка Великої Британії нещодавно повідомляла, що окупанти змінюють план наступу в Україні. Українські військові експерти теж припусають, що ворог зараз збирає сили та відновлює кількість техніки.

Російські окупанти в Україні змінили план наступу. Зараз вони зміцнюють свої резерви, створюють танковий корпус та набирають батальйонно тактичні групи.

Про це повідомив ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

“Зараз відбувається таке: генштаб РФ оцінив свої можливості, резерви. Вони їх значно зміцнюють. Поновили до 115 батальйонних тактичних груп. Крім того, до середини серпня вони планують створити 35-й танковий корпус, що налічує до 300 танків. Кожна адміністративна одиниця РФ готує по одному батальйону, оснащуючи, навчаючи військових тощо”, - пояснив Ігор Романенко.

Він також додав, що окупанти на Херсонський напрямок вже завезли підрозділ повітряно-десантних військ, який налічує до восьми тисяч росіян. Військові злочинці РФ де можуть, збирають техніку і передають її туди.

“Залізничне постачання не встигає виконувати ці завдання. Росія призупинила на певний час пасажирські перевезення Кримським мостом, щоб забезпечити прохід військових ешелонів. Усі свої резерви вони зосереджують на південному напрямку, щоб не тільки не дати нам можливість відбити окуповані землі, а й на Запорізькому, Криворізькому, Херсонському напрямках завдати нам ураження, а ще краще – організувати наступ на Миколаїв. Тому вони його так і обстрілюють. А далі – Одеса та Придністров'я”, - зазначив генерал-лейтенант.

Нагадаємо, що в окупованих населених пунктах Запорізької області росіяни погрожують відбирати у батьків дітей.

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